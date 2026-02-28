Правоохранители пресекли систематические пытки шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет в детском доме семейного типа в Днепре.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Пытки детей в Днепре: что известно

По данным следствия, родители-воспитатели годами применяли к детям физическое и психологическое насилие. Речь идет об избиениях, унижениях, изоляции, принуждении к тяжелому труду.

Детей оставляли без еды, заставляли ходить по камням до крови, спать на деревянной скамейке без постельного белья. За “непослушание” их брили.

Об издевательствах стало известно после того, как самый старший воспитанник, поступив в учебное заведение, решился рассказать о пережитом.

— Дети допрошены с применением методики “зеленой комнаты”, чтобы избежать повторной травматизации. Они находятся в безопасных условиях. Детский дом семейного типа расформирован, — сообщил Руслан Кравченко.

Родителям-воспитателям сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки, совершенные группой лиц).

Отдельно будет дана правовая оценка действиям должностных лиц служб по делам детей, которые во время проверок не выявили нарушений.

Как отметил генпрокурор, с начала года в производствах по преступлениям в сфере защиты детей 122 лицам сообщено о подозрении, из них 74 — работникам социальных служб, реабилитационных центров и учебных заведений. Более 250 детей изъято из опасной среды.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко призвал Верховную Раду безотлагательно усилить уголовную ответственность.

