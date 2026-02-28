Правоохоронці припили системне катування шістьох дітей віком від 3 до 10 років у дитячому будинку сімейного типу у Дніпрі.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Катування дітей у Дніпрі: що відомо

За даними слідства, батьки-вихователі роками застосовували до дітей фізичне та психологічне насильство. Ідеться про побиття, приниження, ізоляцію, примус до важкої праці.

Зараз дивляться

Дітей залишали без їжі, змушували ходити по камінню до крові, спати на дерев’яній лавці без постільної білизни. За “непослух” їх голили.

Про знущання стало відомо після того, як найстарший вихованець, вступивши до навчального закладу, наважився розповісти про пережите.

— Дітей допитано із застосуванням методики “зеленої кімнати”, щоб уникнути повторної травматизації. Вони перебувають у безпечних умовах. Дитячий будинок сімейного типу розформовано, — повідомив Руслан Кравченко.

Батькам-вихователям повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування, вчинене групою осіб).

Окремо буде надано правову оцінку діям посадовців служб справах дітей, які під час перевірок не виявили порушень.

Як зазначив генпрокурор, з початку року у провадженнях щодо злочинів у сфері захисту дітей 122 особам повідомлено про підозру, з них 74 – працівникам соціальних служб, реабілітаційних центрів та закладів освіти. Понад 250 дітей вилучено з небезпечного середовища.

Раніше генпрокурор України Руслан Кравченко закликав Верховну Раду невідкладно посилити кримінальну відповідальність за найтяжчі злочини проти дітей, запровадивши безальтернативне довічне покарання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.