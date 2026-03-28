Сегодня ночью россияне подвергли Одессу массированной атаке. Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города. К сожалению, есть жертвы.

Об этом сообщил руководитель Одесской МВА Сергей Лысак.

Ночная атака на Одессу 28 марта

По его словам, в Приморском районе города зафиксировано попадание в крышу роддома. К счастью, персонал и пациентки находились в укрытии. Спасатели эвакуировали людей. Также есть значительные повреждения жилого фонда: в многоэтажках разрушены балконы, выбиты окна, есть возгорания на верхних этажах.

Также фиксируются повреждения трех учебных заведений.

В частном секторе загорелись жилые дома. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары. Повреждено более 10 автомобилей.

В Хаджибейском районе из-за вражеской атаки загорелись квартиры и крыша пятиэтажки.

В Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.

На местах работают все коммунальные службы и спецтехника. Развернуты оперативные штабы и мобильные пункты обогрева.

По состоянию на 05:00 Сергей Лысак сообщил о 10 раненых, среди которых есть ребенок. Позже количество пострадавших возросло до 11 человек, один человек скончался в больнице.

В 09:14 Сергей Лысак сообщил, что под завалами одного из домов обнаружили тело ещё одного человека. Это уже вторая жертва ночной атаки на Одессу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1494-е сутки.

Фото : ДСНС

