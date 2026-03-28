Масована атака на Одесу: влучання у пологовий, є загиблий і поранені
Сьогодні вночі росіяни масовано атакували Одесу. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі міста.
Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.
Нічна атака на Одесу 28 березня
За його словами, у Приморському районі міста зафіксовано влучання у дах пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки перебували в укритті. Рятувальники людей евакуювали. Також є значні пошкодження житлового фонду: у багатоповерхівках зруйновані балкони, вибиті вікна, є загорання на верхніх поверхах.
Також фіксується пошкодження трьох закладів освіти.
У приватному секторі загорілися житлові будинки. Рятувальники ДСНС пожежі ліквідували. Пошкоджено понад 10 автомобілів.
У Хаджибейському районі через ворожу атаку загорілися квартири та дах п’ятиповерхівки.
У Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.
На місцях працюють усі комунальні служби та спецтехніка. Розгорнуто оперативні штаби та мобільні пункти обігріву.
Станом на 05:00 Сергій Лисак повідомив про 10 поранених, серед яких є дитина. Пізніше кількість постраждалих зросла до 11 осіб, одна людина у лікарні померла.
