Сьогодні вночі росіяни масовано атакували Одесу. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі міста.

Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.

Нічна атака на Одесу 28 березня

За його словами, у Приморському районі міста зафіксовано влучання у дах пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки перебували в укритті. Рятувальники людей евакуювали. Також є значні пошкодження житлового фонду: у багатоповерхівках зруйновані балкони, вибиті вікна, є загорання на верхніх поверхах.

Також фіксується пошкодження трьох закладів освіти.

У приватному секторі загорілися житлові будинки. Рятувальники ДСНС пожежі ліквідували. Пошкоджено понад 10 автомобілів.

У Хаджибейському районі через ворожу атаку загорілися квартири та дах п’ятиповерхівки.

У Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.

На місцях працюють усі комунальні служби та спецтехніка. Розгорнуто оперативні штаби та мобільні пункти обігріву.

Станом на 05:00 Сергій Лисак повідомив про 10 поранених, серед яких є дитина. Пізніше кількість постраждалих зросла до 11 осіб, одна людина у лікарні померла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1494-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

