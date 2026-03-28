Утром прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге утром 28 марта

Так, в 06:30 Александр Вилкул сообщил, что россияне подвергли северную часть города массированной атаке с применением Шахедов.

Сейчас смотрят

Через полчаса он сообщил, что объектом массированной вражеской атаки стало промышленное предприятие. На месте работают спасатели. К сожалению, погиб мужчина. Еще трое человек получили ранения. Ранения нетяжелые. Медики оказывают всю необходимую помощь.

— Аварийно-спасательная операция продолжается, последствия уточняются. Также продолжается ликвидация последствий вражеских атак на местах предыдущих ударов. Задействованы все необходимые службы, — подчеркнул Александр Вилкул.

По его словам, только этой ночью в области, в том числе и в небе над Криворожьем, наши силы противовоздушной обороны сбили 32 российских дрона.

Поздно вечером 27 марта враг также атаковал Кривой Рог. Пострадали промышленная и энергетическая инфраструктура, а также жилой сектор.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1494-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.