Вранці пролунали вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі вранці 28 березня

Так, о 06:30 Олександр Вілкул повідомив, що росіяни масовано атакували північну частину міста Шахедами.

За пів години він повідомив, що об’єктом масованої ворожої атаки стало промислове підприємство. На місці працюють рятувальники. На жаль, загинув чоловік. Ще троє людей дістали поранення. Поранення неважкі. Медики надали усю необхідну допомогу.

— Аварійно-рятувальна операція продовжується, наслідки уточнюються. Також продовжується ліквідація наслідків ворожих атак на місцях попередніх ударів. Задіяні усі необхідні служби, — наголосив Олександр Вілкул.

За його словами, лише цієї ночі в області, зокрема й в небі над Криворіжжям наші сили протиповітряної оборони збили 32 російські дрони.

Пізно ввечері 27 березня ворог також атакував Кривий Ріг. Сталося влучання у промислову та енергетичну інфраструктуру, а також у житловий сектор.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1494-ту добу.

