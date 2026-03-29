В Соломенском районе Киева в результате поражения током на крыше поезда один человек погиб и еще двое получили ожоги.

В Киеве подростков поразило током на крыше поезда

Как сообщают ГСЧС Киева и Укрзализныця, 29 марта в 17:23 поступило сообщение о том, что на крыше поезда находятся вероятно подростки, получившие поражение током на улице Уманской.

По прибытию спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двух, которые получили многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу.

— Срочно был обесточен участок, вызвана ГСЧС. Спасатели передали двух подростков с многочисленными ожогами в руки врачей, которые будут бороться за их жизнь. Третий, к сожалению, получил смертельную травму, — говорится в сообщении ГСЧС Киева.

Тело погибшего спасатели спустили из вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая.

– Случай расследуется, но это уже никак не вернет родителям ребенка. Поэтому просим всех родителей провести соответствующую беседу со своими детьми уже сегодня – завтра может быть поздно, — пишет Укрзализныця.

