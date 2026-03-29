У Солом’янському районі Києва внаслідок ураження струмом на даху потяга одна людина загинула та ще двоє отримали опіки.

У Києві підлітків уразило струмом на даху потяга

Як повідомляють ДСНС Києва та Укрзалізниця, 29 березня о 17:23 надійшло повідомлення про те, що на даху потяга знаходяться ймовірно підлітки, які отримали ураження струмом на вулиці Уманській.

По прибуттю рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки. Їх госпіталізували до лікарні.

– Терміново було знеструмлено дільницю, викликано ДСНС. Рятувальники передали двох підлітків із численними опіками в руки лікарів, які боротимуться за їхні життя. Третій, на жаль, отримав смертельну травму, – йдеться у повідомленні ДСНС Києва.

Тіло загиблого рятувальники спустили з вагону та передали правоохоронцям для з’ясування обставин трагічного випадку.

– Випадок розслідується, але це вже ніяк не поверне батькам дитину. Тому просимо всіх батьків провести відповідну бесіду зі своїми дітьми вже сьогодні – бо завтра може бути пізно, – пише Укрзалізниця.

