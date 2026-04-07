Вблизи здания консульства Израиля в Стамбуле произошла стрельба. По предварительной информации турецких СМИ, в результате инцидента погибли три человека, еще двое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает CNN Turk.

Стрельба возле консульства Израиля в Стамбуле: что известно

В районе Бешикташ в Стамбуле были слышны звуки стрельбы под стенами израильского дипломатического ведомства. Район мгновенно оцепили полицейские, прибывшие по вызову для выяснения обстоятельств.

Сейчас смотрят

Согласно официальным данным, правоохранители обезвредили троих человек. Один подозреваемый был убит, а двое других получили ранения.

Однако в результате перестрелки пострадали двое полицейских, участвовавших в задержании.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил о ликвидации трех нападавших, открывших огонь по полицейским у зданий Yapı Kredi Plaza.

Он также отметил, что правоохранителям уже удалось идентифицировать участников стрельбы.

Следствие выяснило, что нападавшие прибыли в Стамбул из Измита на арендованном авто.

Участниками нападения оказались два брата и их сообщник. По данным правоохранителей, один из них связан с религиозной экстремистской организацией, а другой имеет прошлое, связанное с наркотиками.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.