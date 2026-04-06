Стрельба в центре Луцка: девушка из пневматического оружия попала в окно троллейбуса
- В центре Луцка девушка устроила стрельбу из пневматического оружия, попав в окно троллейбуса во время высадки пассажиров на Театральной площади.
- В результате инцидента никто не пострадал, а правоохранители уже зарегистрировали производство.
В центре Луцка на Театральной площади девушка начала стрельбу из пневматического оружия. Пуля попала по окну троллейбуса.
Об этом сообщают Луцкий городской совет и Департамент Муниципальной стражи горсовета.
Стрельба в Луцке 4 апреля: что известно
В Луцке зафиксирован факт повреждения общественного транспорта в результате стрельбы. На Театральной площади девушка совершила несколько выстрелов из пневматического пистолета, один из которых попал в окно троллейбуса.
Как рассказала инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волыни Марина Балдыч в комментарии Суспільне Луцьк, это произошло 4 апреля ориентировочно в 19:00.
Департамент Муниципальной стражи горсовета обнародовал видеозапись с камер наблюдения в центре Луцка в понедельник, 6 апреля.
Луцкий городской совет сообщает, что одна из пуль попала в троллейбус, который осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке общественного транспорта, в результате чего повреждено окно. Однако обошлось без пострадавших.
Там добавили, что по этому факту правоохранительные органы зарегистрировали производство. В настоящее время продолжаются следственные действия.