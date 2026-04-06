В центре Луцка на Театральной площади девушка начала стрельбу из пневматического оружия. Пуля попала по окну троллейбуса.

Об этом сообщают Луцкий городской совет и Департамент Муниципальной стражи горсовета.

Стрельба в Луцке 4 апреля: что известно

В Луцке зафиксирован факт повреждения общественного транспорта в результате стрельбы. На Театральной площади девушка совершила несколько выстрелов из пневматического пистолета, один из которых попал в окно троллейбуса.

Как рассказала инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волыни Марина Балдыч в комментарии Суспільне Луцьк, это произошло 4 апреля ориентировочно в 19:00.

Департамент Муниципальной стражи горсовета обнародовал видеозапись с камер наблюдения в центре Луцка в понедельник, 6 апреля.

Луцкий городской совет сообщает, что одна из пуль попала в троллейбус, который осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке общественного транспорта, в результате чего повреждено окно. Однако обошлось без пострадавших.

Там добавили, что по этому факту правоохранительные органы зарегистрировали производство. В настоящее время продолжаются следственные действия.

