Поблизу будівлі консульства Ізраїлю в Стамбулі сталася стрілянина. За попередньою інформацією турецьких ЗМІ, внаслідок інциденту загинули троє людей, ще двоє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє CNN Turk.

Стрілянина біля консульства Ізраїлю у Стамбулі: що відомо

У районі Бешикташ в Стамбулі було чутно звуки стрілянини під стінами ізраїльського дипломатичного відомства. Район миттєво оточили поліцейські, які прибули за викликом для з’ясування обставин.

Згідно з офіційними даними, правоохоронці знешкодили трьох осіб. Один підозрюваний був убитий, а двоє інших дістали поранення.

Однак внаслідок перестрілки постраждали двоє поліцейських, які брали участь у затриманні.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чіфтчі повідомив про ліквідацію трьох нападників, які відкрили вогонь по поліцейських біля будівель Yapı Kredi Plaza.

Він також зазначив, що правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати учасників стрілянини.

Слідство з’ясувало, що нападники прибули до Стамбула з Ізміта на орендованому авто.

Учасниками нападу виявилися двоє братів та їхній спільник. За даними правоохоронців, один із них пов’язаний із релігійною екстремістською організацією, а інший має минуле, пов’язане з наркотиками.

