Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели во время ракетной атаки на регион.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 9 апреля: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Павлограде, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеской ракеты в направлении Днепропетровской области.

Сейчас смотрят

Впоследствии стало известно, что под ударом оказался Павлоград.

В результате атаки на Павлоград повреждено предприятие.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее глава ОВА сообщал, что за минувшие сутки враг более 10 раз атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

Под ударами были три района региона, в частности Никопольский, Синельниковский и Павлоградский.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 506-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.