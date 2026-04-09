Взрывы в Павлограде: российской ракетой повреждено предприятие
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели во время ракетной атаки на регион.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Павлограде 9 апреля: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Павлограде, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеской ракеты в направлении Днепропетровской области.
Впоследствии стало известно, что под ударом оказался Павлоград.
В результате атаки на Павлоград повреждено предприятие.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее глава ОВА сообщал, что за минувшие сутки враг более 10 раз атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.
Под ударами были три района региона, в частности Никопольский, Синельниковский и Павлоградский.
