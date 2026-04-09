В ночь на 9 апреля российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 9 апреля: что известно

По словам главы области, враг в очередной раз применил ударные беспилотники для атаки по региону.

В результате атаки на Одесскую область зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.

В то же время несмотря на атаку, обошлось без пострадавших среди мирного населения.

Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Накануне, вечером 8 апреля, российские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области ударным беспилотником.

В результате того удара был поврежден объект энергетики, однако, по предварительным данным, пострадавших не было.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 506-е сутки.

