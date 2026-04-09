Атака на Одесскую область: есть повреждение на территории объекта критической инфраструктуры
В ночь на 9 апреля российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По словам главы области, враг в очередной раз применил ударные беспилотники для атаки по региону.
В результате атаки на Одесскую область зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.
В то же время несмотря на атаку, обошлось без пострадавших среди мирного населения.
Сейчас на месте работают соответствующие службы.
Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Накануне, вечером 8 апреля, российские войска также атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области ударным беспилотником.
В результате того удара был поврежден объект энергетики, однако, по предварительным данным, пострадавших не было.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 506-е сутки.
