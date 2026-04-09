Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області прогриміли під час ракетної атаки на регіон.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи в Павлограді 9 квітня: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи в Павлограді, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожої ракети у напрямку Дніпропетровської області.

Зараз дивляться

Згодом стало відомо, що під ударом опинився Павлоград.

Унаслідок атаки на Павлоград пошкоджено підприємство.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Раніше очільник ОВА повідомляв, що за минулу добу ворог понад 10 разів атакував Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією.

Під ударами були три райони регіону, зокрема Нікопольський, Синельниківський та Павлоградський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.