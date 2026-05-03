Взрывы в Запорожье 3 мая: что известно

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, днем ​​3 мая в областном центре раздались взрывы.

— Вражеский удар по Запорожью привел к пожару в гаражных помещениях. На месте работают соответствующие службы, территорию обследуют, – написал он в Telegram.

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате атаки Запорожья пострадали люди.

— Пять человек получили осколочные ранения. Среди них – ребенок, 12-летняя девочка, – добавил он.

Перед тем, как в Запорожье раздались взрывы, глава ОВА предупреждал об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

Напомним, что около пяти утра 15 апреля РФ нанесла удары по Запорожью. Под ударом тогда оказались предприятие, стоянка и остановка, погибла работница киоска.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1530-е сутки.

