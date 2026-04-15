Взрывы в Запорожье: под атакой были предприятие, стоянка и остановка, погибла работница киоска
Около пяти утра 15 апреля РФ нанесла удары по Запорожью.
Взрывы в Запорожье 15 апреля: что известно
РФ атаковала Запорожье ранним утром 15 апреля.
Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате обстрела была повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск.
К сожалению, погибла 74-летняя продавщица киоска.
– Россияне нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно есть пострадавшие. К сожалению, погибла женщина, которая находилась в киоске во время атаки противника, — сообщил он.
Пожары, которые возникли на местах атак, уже ликвидированы.
Напомним, что сегодня утром РФ также атаковала Черкассы — россияне направили на область ударные дроны. По предварительной информации, в результате российского обстрела пострадали три человека.
