Взрывы в Запорожье 15 апреля: что известно

РФ атаковала Запорожье ранним утром 15 апреля.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате обстрела была повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск.

К сожалению, погибла 74-летняя продавщица киоска.

– Россияне нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно есть пострадавшие. К сожалению, погибла женщина, которая находилась в киоске во время атаки противника, — сообщил он.

Пожары, которые возникли на местах атак, уже ликвидированы.

Напомним, что сегодня утром РФ также атаковала Черкассы — россияне направили на область ударные дроны. По предварительной информации, в результате российского обстрела пострадали три человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 512-е сутки.

