Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого є поранені.

Вибухи у Запоріжжі 3 травня: що відомо

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, вдень 3 травня в обласному центрі пролунали вибухи.

– Ворожий удар по Запоріжжю спричинив пожежу в гаражних приміщеннях. На місці працюють відповідні служби, територію обстежують, – написав він у Telegram.

Згодом Федоров повідомив, що внаслідок атаки Запоріжжя є поранені.

– П’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них – дитина, 12-річна дівчинка, – додав він.

Перед тим, як у Запоріжжі пролунали вибухи очільник ОВА попереджав про загроза ударних безпілотників по Запорізькій області.

Нагадаємо, що близько пʼятої ранку 15 квітня РФ завдала ударів по Запоріжжю. Під ударом тоді опинились підприємство, стоянку і зупинку, загинула працівниця кіоску.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 530-ту добу.

