В Днепре в воскресенье, 3 мая, раздались взрывы. Повреждено местное общежитие, известно о нескольких пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре: что известно

Александр Ганжа уточнил, что враг нанес удар по жилому кварталу Днепра.

– Люди во время атаки были в подвале. Сейчас спасатели их эвакуируют… Два человека пострадали – 24-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, 37-летней женщине помощь оказали на месте, – рассказал он.

Позже Ганжа добавил, что в результате взрывов в Днепре уже восьми людям понадобилась медицинская помощь.

– Половина из них в больнице. Мужчины 21 и 24 лет и женщина 69 лет в состоянии средней тяжести. Состояние 21-летней женщины медики оценивают как удовлетворительное. Остальные – на амбулаторном лечении, – заявил он.

Также Суспильне Днепр подчеркнуло, что в результате взрыва в Днепре изуродованы автомобили, на улице оборваны линии электропередач.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в направлении Днепра двигались ракеты.

Напомним, 1 мая Зеленский анонсировал усиление ПВО в Одессе и Днепре после массированной атаки РФ.

Ранее взрывы в Днепре раздавались 30 апреля. Тогда в результате взрывов в Днепре возник пожар, загорелись объекты гражданской инфраструктуры. Отмечалось, что во время атаки погиб один человек, еще 18 получили ранения.

Фото: Александр Ганжа

