Уранці 25 травня російська армія вдарила керованою авіабомбою по 11-му відділенню Нової пошти у Краматорську. На місці спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Атака на Нову пошту в Краматорську: що відомо

25 травня армія РФ скинула п’ять бомб ФАБ-250 на Краматорськ Донецької області. Під ударом опинились райони багатоквартирної житлової забудови та цивільна інфраструктура.

Наразі відомо, що під час атаки на Краматорськ пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі.

За попередніми даними, поранено двох жінок та чоловіка.

Відомо, що одна з бомб пошкодила будівлю, у якій розміщене 11-те відділення Нової пошти. На місці удару виникла пожежа. Працівники не постраждали.

На місці працюють підрозділи ДСНС та поліція. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і уточнюють стан вантажів після ліквідації пожежі.

— Оцінювання наслідків руйнувань триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі, — зазначили у Новій пошті.

У компанії повідомили, що логістичні маршрути вже частково перебудовані для мінімізації затримок доставки. Водночас приблизно 20% посилок могли бути пошкоджені або знищені. Клієнтам обіцяють компенсації за втрачені відправлення та індивідуальне інформування щодо кожного випадку.

Статус посилок можна відстежувати через мобільний застосунок та онлайн-сервіси компанії.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Луцьк 1 квітня було знищено термінал Нової пошти. У момент удару співробітники перебували в укриттях.

Компанія заявляла, що після оцінки руйнувань компенсує клієнтам втрату відправлень.

Фото: Нова пошта

