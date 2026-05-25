На окончательное согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может уйти еще несколько дней из-за споров по поводу формулировок соглашения и сложного процесса согласования документа со стороны Тегерана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США и Иран не могут завершить согласование соглашения: что известно

По словам американского чиновника, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако окончательное согласование меморандума затягивается из-за сложного процесса утверждения формулировок документа в Иране.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о почти готовом соглашении, американские чиновники позже начали более сдержанно оценивать перспективы его скорого подписания.

В Вашингтоне считают, что Иран в принципе согласился с ключевыми положениями будущего пакта, однако стороны все еще спорят по поводу отдельных формулировок.

По данным CNN, США в настоящее время уточняют текст по «нескольким пунктам», а скорость завершения переговоров зависит от того, насколько оперативно Тегеран ответит на американские предложения.

Ожидается, что после окончательного согласования документа между представителями США и Ирана состоится личная церемония подписания меморандума.

После этого стороны могут сразу перейти к новому раунду переговоров по следующему этапу договоренностей.

Ранее Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану в случае провала переговоров.

По данным источников издания, 22 мая Трамп провел в Белом доме совещание с руководителями силовых структур и разведки относительно дальнейших действий США в войне с Ираном.

