США и Иран не могут согласовать меморандум: переговоры затягиваются
На окончательное согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может уйти еще несколько дней из-за споров по поводу формулировок соглашения и сложного процесса согласования документа со стороны Тегерана.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По словам американского чиновника, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако окончательное согласование меморандума затягивается из-за сложного процесса утверждения формулировок документа в Иране.
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о почти готовом соглашении, американские чиновники позже начали более сдержанно оценивать перспективы его скорого подписания.
В Вашингтоне считают, что Иран в принципе согласился с ключевыми положениями будущего пакта, однако стороны все еще спорят по поводу отдельных формулировок.
По данным CNN, США в настоящее время уточняют текст по «нескольким пунктам», а скорость завершения переговоров зависит от того, насколько оперативно Тегеран ответит на американские предложения.
Ожидается, что после окончательного согласования документа между представителями США и Ирана состоится личная церемония подписания меморандума.
После этого стороны могут сразу перейти к новому раунду переговоров по следующему этапу договоренностей.
Ранее Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану в случае провала переговоров.
По данным источников издания, 22 мая Трамп провел в Белом доме совещание с руководителями силовых структур и разведки относительно дальнейших действий США в войне с Ираном.