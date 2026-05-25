За более чем 1 500 дней обороны Малой Токмачки: 118 ОМБр попала в Книгу рекордов Украины
118 отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины за непрерывное удержание района обороны возле Малой Токмачки Запорожской области в течение более 1 500 дней.
Об этом сообщили в 118 ОМБр.
В бригаде рассказали, что диплом о национальном рекорде командованию 118 ОМБр передал глава наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко.
Награду военные получили за весомый вклад в содержание района обороны и ежедневное отражение российских атак в районе Малой Токмачки.
В бригаде отметили, что село стало одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны.
Силы обороны Украины непрерывно контролируют это направление уже более 1 500 дней — в условиях постоянных штурмов, артиллерийских ударов, авиационных атак и дронового давления.
— На самом деле, национальный рекорд — это лишь констатация факта для истории. Настоящая же награда для наших титанов — каждый сохраненный метр украинской земли, — отметили в бригаде.
Также военные поблагодарили все подразделения и бойцов, которые держали и продолжают держать оборону на этом направлении.
Малая Токмачка на карте
Малая Токмачка — село в Запорожской области, которое расположено неподалеку Орехова и является одним из ключевых направлений обороны на юге Украины.