118 отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины за непрерывное удержание района обороны возле Малой Токмачки Запорожской области в течение более 1 500 дней.

В бригаде рассказали, что диплом о национальном рекорде командованию 118 ОМБр передал глава наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко.

Награду военные получили за весомый вклад в содержание района обороны и ежедневное отражение российских атак в районе Малой Токмачки.

В бригаде отметили, что село стало одним из самых долго удерживаемых рубежей современной российско-украинской войны.

Силы обороны Украины непрерывно контролируют это направление уже более 1 500 дней — в условиях постоянных штурмов, артиллерийских ударов, авиационных атак и дронового давления.

— На самом деле, национальный рекорд — это лишь констатация факта для истории. Настоящая же награда для наших титанов — каждый сохраненный метр украинской земли, — отметили в бригаде.

Также военные поблагодарили все подразделения и бойцов, которые держали и продолжают держать оборону на этом направлении.

Малая Токмачка — село в Запорожской области, которое расположено неподалеку Орехова и является одним из ключевых направлений обороны на юге Украины.

