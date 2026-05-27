У середу, 27 травня, російські війська здійснили обстріл Корабельного району Херсона з реактивної системи залпового вогню. Є влучання у дитячий майданчик. Поранення дістали двоє дітей, загинув чоловік.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Росіяни вдарили по дитячому майданчику у Херсоні

– Внаслідок цієї цинічної атаки постраждала ціла родина – мама з двома маленькими донечками 3 і 6 років. Батько, скоріш за все, загинув, – написав Шанько.

За його інформацією, обстріл стався близько 17:30.

Медики надають допомогу 36-річній жінці та її двом донькам віком 3 і 6 років. У постраждалих зафіксовано мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок цієї атаки загинув чоловік.

В Поліції Херсонської області уточнили, що загиблий є батьком поранених дівчат. Жінку та дітей госпіталізовано.

Правоохоронні органи здійснюють заходи з документування воєнного злочину, який скоїли російські військові.

У Херсонській ОВА поінформували про ще одного постраждалого внаслідок удару РФ по дитячому майданчику.

До медичного закладу доправили 50-річного чоловіка. У нього діагностовано контузію, поранення ноги, вибухову травму та закриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, 14 квітня російські війська атакували Херсон із застосуванням дронів. Унаслідок ударів по лікарні та цивільному автомобілю поранення отримали п’ятеро людей.

Фото: поліція Херсонської області

