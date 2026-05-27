В правительстве Венгрии назвали условие, при котором премьер-министр Петер Мадьяр может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили пресс-секретари правительства Венгрии, передает венгерская служба Euronews.

При каком условии возможна встреча Мадьяра и Зеленского

По словам представителей правительства, встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского может состояться в случае выполнения Украиной требований венгерской стороны.

— Личная встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине, – заявили представители правительства.

Они отметили, что в настоящее время между сторонами продолжаются технические переговоры.

Возможность проведения встречи на высшем уровне появится в случае достижения прогресса в ходе этих консультаций.

Решение по венгерскому меньшинству в Закарпатье

Напомним, Петер Мадьяр ранее инициировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он предложил провести ее в городе Берегово в Закарпатской области, где проживает венгерское меньшинство, до начала июня.

В Офисе президента Украины отреагировали на инициативу. Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что подобные встречи согласовываются в рамках двусторонних контактов.

18 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в течение недели должен состояться раунд украинско-венгерских консультаций на экспертном уровне.

Их цель — поиск практических и надежных решений относительно венгерского меньшинства в Закарпатской области.

22 мая Сибига провел первую встречу с новой главой Министерства иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.

