В правительстве Венгрии назвали условие встречи Зеленского и Мадьяра
- В правительстве Венгрии заявили, что встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского возможна после выполнения Украиной требований относительно венгерского меньшинства.
- Венгерская сторона сообщила о продолжении технических переговоров между Киевом и Будапештом.
В правительстве Венгрии назвали условие, при котором премьер-министр Петер Мадьяр может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили пресс-секретари правительства Венгрии, передает венгерская служба Euronews.
При каком условии возможна встреча Мадьяра и Зеленского
По словам представителей правительства, встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского может состояться в случае выполнения Украиной требований венгерской стороны.
— Личная встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине, – заявили представители правительства.
Они отметили, что в настоящее время между сторонами продолжаются технические переговоры.
Возможность проведения встречи на высшем уровне появится в случае достижения прогресса в ходе этих консультаций.
Решение по венгерскому меньшинству в Закарпатье
Напомним, Петер Мадьяр ранее инициировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он предложил провести ее в городе Берегово в Закарпатской области, где проживает венгерское меньшинство, до начала июня.
В Офисе президента Украины отреагировали на инициативу. Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что подобные встречи согласовываются в рамках двусторонних контактов.
18 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в течение недели должен состояться раунд украинско-венгерских консультаций на экспертном уровне.
Их цель — поиск практических и надежных решений относительно венгерского меньшинства в Закарпатской области.
22 мая Сибига провел первую встречу с новой главой Министерства иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.