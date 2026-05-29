Взрывы в Запорожье: повреждены многоквартирные дома, есть раненые
Взрывы в Запорожье прогремели утром 29 мая, когда враг атаковал город КАБами и беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 29 мая: что известно
По словам Ивана Федорова, в результате взрывов в Запорожье сегодня возник пожар.
В Александровском районе города повреждены четыре многоквартирных дома. В них выбиты окна и повреждены балконы. Также повреждения получили нежилые здания и помещения.
Из-за последствий атаки без газоснабжения временно остался один подъезд жилого дома.
Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии стало известно о двух раненых. В результате российской атаки ранения получили две жительницы Запорожья.
У 80-летней и 47-летней женщин медики диагностировали осколочные ранения лица, ног и грудной клетки. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте продолжается ликвидация последствий обстрела. Специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения, а коммунальные службы закрывают выбитые окна листами OSB.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье 29 мая выясняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.
Фото: Запорожская ОВА