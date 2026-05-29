Вибухи у Запоріжжя прогриміли зранку 29 травня, коли ворог атакував місто КАБами та безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 29 травня: що відомо

За словами Івана Федорова, внаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні виникла пожежа.

Зараз дивляться

В Олександрівському районі міста пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. У них вибито вікна та понівечено балкони. Також пошкоджень зазнали нежитлові будівлі та приміщення.

Через наслідки атаки без газопостачання тимчасово залишився один під’їзд житлового будинку.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом стало відомо про двох поранених. Через російську атаку поранення отримали дві жительки Запоріжжя.

У 80-річної та 47-річної жінок медики діагностували осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці триває ліквідація наслідків обстрілу. Фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження, а комунальні служби закривають вибиті вікна листами OSB.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 29 травня з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 556-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.