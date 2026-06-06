Экснардеп, лидер консервативно-националистической партии Свобода и военнослужащий Олег Тягнибок получил ранение на фронте после атаки российского FPV-дрона на автомобиль, в котором он находился.

Об этом сообщили заместитель командира роты батальона беспилотных систем 128-й бригады Дикое Поле Тимур Кныш в комментарии Говорит великий Львов и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Ранение Олега Тягнибока: что известно

По словам Тимура Кныша, автомобиль Олега Тягнибока попал под удар российского FPV-дрона в зоне боевых действий.

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— Благодаря водительскому мастерству и скорости передвижения ранение не смертельное, но хорошая контузия со всеми последствиями — это и баротравмы, и сотрясение, — отметил военный в комментарии Говорит великий Львов.

Пока ему оказали необходимую медицинскую помощь. Он находится под наблюдением врачей.

После начала полномасштабного вторжения России Олег Тягнибок вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

В 2025 году он получил воинское звание подполковника и возглавил батальон беспилотных систем в составе 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады Дикое поле, выполняющей боевые задания на Запорожском направлении.

Напомним, 31 мая российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль полиции в Херсоне.

Инцидент произошел во время ночного патрулирования города.

В результате удара беспилотника трое патрульных получили контузии и ранения разной степени тяжести.

Фото: Руслан Марцинкив

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