Олега Тягнибока ранили на фронте: вражеский дрон попал в его автомобиль
Экснардеп, лидер консервативно-националистической партии Свобода и военнослужащий Олег Тягнибок получил ранение на фронте после атаки российского FPV-дрона на автомобиль, в котором он находился.
Об этом сообщили заместитель командира роты батальона беспилотных систем 128-й бригады Дикое Поле Тимур Кныш в комментарии Говорит великий Львов и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Ранение Олега Тягнибока: что известно
По словам Тимура Кныша, автомобиль Олега Тягнибока попал под удар российского FPV-дрона в зоне боевых действий.
— Благодаря водительскому мастерству и скорости передвижения ранение не смертельное, но хорошая контузия со всеми последствиями — это и баротравмы, и сотрясение, — отметил военный в комментарии Говорит великий Львов.
Пока ему оказали необходимую медицинскую помощь. Он находится под наблюдением врачей.
После начала полномасштабного вторжения России Олег Тягнибок вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
В 2025 году он получил воинское звание подполковника и возглавил батальон беспилотных систем в составе 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады Дикое поле, выполняющей боевые задания на Запорожском направлении.
Напомним, 31 мая российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль полиции в Херсоне.
Инцидент произошел во время ночного патрулирования города.
В результате удара беспилотника трое патрульных получили контузии и ранения разной степени тяжести.
Фото: Руслан Марцинкив