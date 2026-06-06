Екснардеп, лідер консервативно-націоналістичної партії Свобода та військовослужбовець Олег Тягнибок зазнав поранення на фронті після атаки російського FPV-дрона на автомобіль, у якому він перебував.

Про це повідомили заступник командира роти батальйону безпілотних систем 128-ї бригади Дике Поле Тимур Книш у коментарі Говорить великий Львів і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Поранення Олега Тягнибока: що відомо

За словами Тимура Книша, автомобіль Олега Тягнибока потрапив під удар російського FPV-дрона в зоні бойових дій.

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— Завдяки майстерності водія і швидкості пересування поранення не смертельне, але добряча контузія з усіма наслідками — це і баротравми, і струс, — зазначив військовий у коментарі Говорить великий Львів.

Наразі йому надали необхідну медичну допомогу. Він перебуває під наглядом лікарів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Олег Тягнибок вступив до лав Збройних сил України.

У 2025 році він отримав військове звання підполковника та очолив батальйон безпілотних систем у складі 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле, яка виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, 31 травня російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль поліції у Херсоні.

Інцидент стався під час нічного патрулювання міста.

Унаслідок удару безпілотника троє патрульних отримали контузії та поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: Руслан Марцінків

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