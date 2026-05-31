Уночі 31 травня у Херсоні ворожий FPV-дрон атакував службовий автомобіль поліції під час патрулювання міста, внаслідок чого постраждали троє правоохоронців.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Херсонської області Олексій Білошицький.

Атака на поліцейських у Херсоні: що відомо

За словами Олексія Білошицького, атака на поліцейських у Херсоні сталася цієї ночі, 31 травня.

Під час патрулювання міста у службове авто, в якому перебували троє правоохоронців, влучив ворожий FPV-дрон.

Унаслідок удару патрульні отримали контузії та поранення різного ступеня тяжкості.

— Щодня і щоночі, заступаючи на патрулювання, ми усвідомлюємо, що ворог може завдати удару будь-якої миті. Попри постійну небезпеку, поліцейські продовжують виконувати свої обов’язки, рятувати людей та надавати допомогу всім, хто її потребує, — зазначив Білошицький.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо, 23 травня російський дрон атакував службове авто групи реагування патрульної поліції у місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Унаслідок удару троє патрульних дістали поранень.

