РФ ударила КАБами по Сумам: есть погибший и пятеро раненых
Российские войска атаковали город Сумы управляемыми авиационными бомбами, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщают руководитель Сумской ОВА Олег Григоров и глава городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
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По информации ОВА, российские войска нанесли семь ударов КАБами по инфраструктуре Сумской общины.
По предварительным данным, погиб один человек, известно о пяти пострадавших в результате атаки РФ.
Среди раненых есть четыре женщины в возрасте 51, 59, 48 и 64 года, а также 62-летний мужчина.
В Сумской ГВА уточнили, что двоих травмированных доставили в стационар, а другие люди получили квалифицированную помощь и лечатся амбулаторно.
По данным городской военной администрации, авиаудары пришлись по северо-западной части Сум.
Повреждены по меньшей мере 20 частных домов, инфраструктурные здания, школьный двор и домохозяйства.
На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки управляемыми авиабомбами в Сумах ликвидируются.