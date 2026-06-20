Российские войска атаковали город Сумы управляемыми авиационными бомбами, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщают руководитель Сумской ОВА Олег Григоров и глава городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

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По информации ОВА, российские войска нанесли семь ударов КАБами по инфраструктуре Сумской общины.

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По предварительным данным, погиб один человек, известно о пяти пострадавших в результате атаки РФ.

Среди раненых есть четыре женщины в возрасте 51, 59, 48 и 64 года, а также 62-летний мужчина.

В Сумской ГВА уточнили, что двоих травмированных доставили в стационар, а другие люди получили квалифицированную помощь и лечатся амбулаторно.

По данным городской военной администрации, авиаудары пришлись по северо-западной части Сум.

Повреждены по меньшей мере 20 частных домов, инфраструктурные здания, школьный двор и домохозяйства.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки управляемыми авиабомбами в Сумах ликвидируются.

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