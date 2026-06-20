Четыре человека погибли и по меньшей мере шесть получили ранения в результате взрывов в Запорожье 20 июня. Число погибших и пострадавших растет.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 20 июня: что известно

Взрывы в Запорожье 20 июня прогремели около 17:30.

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По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате российской атаки над городом поднялся дым.

Российская армия девять раз ударила управляемыми авиабомбами по областному центру.

Согласно последним данным, погибли пять человек: из-под завалов частного дома спасатели подняли тело женщины. Еще десять человек получили ранения.

— Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, — отметил Иван Федоров.

Экстренные службы получают уведомления о новых последствиях вражеской атаки.

По данным Патрульной полиции Запорожской области, в результате обстрела временно затруднено движение транспорта по мосту имени Преображенского из центра Запорожья в направлении острова Хортица.

Объезд осуществляется через Новый мост и через дамбу ДнепроГЭС.

Напомним, вчера, 19 июня, российская армия атаковала Запорожье дронами.

В результате вражеского удара были ранены восемь человек, среди которых — полицейский.

Российский дрон атаковал здание логистического оператора в Запорожье.

На месте вспыхнул пожар.

Кроме того, были уничтожены и повреждены автомобили, в частности, полицейское транспортное средство.

Фото: Иван Федоров

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