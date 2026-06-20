Взрывы в Запорожье: враг нанес 9 ударов КАБами, есть погибшие и раненые
Четыре человека погибли и по меньшей мере шесть получили ранения в результате взрывов в Запорожье 20 июня. Число погибших и пострадавших растет.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 20 июня: что известно
Взрывы в Запорожье 20 июня прогремели около 17:30.
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате российской атаки над городом поднялся дым.
Российская армия девять раз ударила управляемыми авиабомбами по областному центру.
Согласно последним данным, погибли пять человек: из-под завалов частного дома спасатели подняли тело женщины. Еще десять человек получили ранения.
— Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, — отметил Иван Федоров.
Экстренные службы получают уведомления о новых последствиях вражеской атаки.
По данным Патрульной полиции Запорожской области, в результате обстрела временно затруднено движение транспорта по мосту имени Преображенского из центра Запорожья в направлении острова Хортица.
Объезд осуществляется через Новый мост и через дамбу ДнепроГЭС.
Напомним, вчера, 19 июня, российская армия атаковала Запорожье дронами.
В результате вражеского удара были ранены восемь человек, среди которых — полицейский.
Российский дрон атаковал здание логистического оператора в Запорожье.
На месте вспыхнул пожар.
Кроме того, были уничтожены и повреждены автомобили, в частности, полицейское транспортное средство.
Фото: Иван Федоров