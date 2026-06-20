Російські війська атакували місто Суми керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляють керівник Сумської ОВА Олег Григоров та очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

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За інформацією ОВА, російські війська завдали сім ударів КАБами по інфраструктурі Сумської громади.

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За попередніми даними, загинув один чоловік, відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок атаки РФ.

Серед поранених є четверо жінок віком 51, 59, 48 та 64 роки, а також 62-річний чоловік.

У Сумській МВА уточнили, що двох травмованих доставили до стаціонару, а інші люди отримали кваліфіковану допомогу та лікуються амбулаторно.

За даними міської військової адміністрації, авіаудари прийшлись по північно-західній частині Сум.

Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків, інфраструктурні будівлі, шкільне подвірʼя та домогосподарства.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки керованими авіабомбами у Сумах ліквідуються.

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