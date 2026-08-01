Российские войска атаковали территорию маркетплейса в Броварах, в результате чего погиб один человек и пострадали еще шесть людей. Судя по обнародованным фото, речь идет о компании Розетка.

Об этом сообщают Киевская областная прокуратура и глава облгосадминистрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Броварах: атака на маркетплейс Розетка

По информации прокуратуры, около 11:28 в результате атаки российского реактивного беспилотного летательного аппарата в Броварах по территории маркетплейса погиб 61-летний мужчина.

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Из-за удара дрона шесть человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с множественными травмами. Другие люди после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.

Хотя в сообщении прокуратуры не отмечается, какой именно маркетплейс атаковали дроны, однако на фотографиях со сгоревшими автомобилями можно увидеть, что речь идет именно о Розетке.

По данным Киевской облпрокуратуры, повреждено 13 транспортных средств.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

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