В результате российской атаки на Киевскую область пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает Полиция Киевщины, ГСЧС Украины и Киевская ОВА.

Атака на Киевщину 1 августа: какие последствия

По информации полиции, в ночь на 1 августа российские войска в очередной раз нанесли вражеские удары по Киевской области.

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В частности, в Бучанском районе повреждены складские помещения предприятия и жилищная застройка.

В результате атаки пострадали три человека: женщина 1981 года рождения и двое мужчин, один из них — 2005 года рождения. Им оказали медицинскую помощь.

В Вышгородском районе загорелся лесной настил. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Кроме того, повреждены частный дом и автомобиль.

Фото : ДСНС

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