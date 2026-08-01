Юлия Захарченко, редактор ленты
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Атака на Киевщину: трое пострадавших, последствия в Бучанском и Вышгородском районах
В результате российской атаки на Киевскую область пострадали по меньшей мере три человека.
Об этом сообщает Полиция Киевщины, ГСЧС Украины и Киевская ОВА.
Атака на Киевщину 1 августа: какие последствия
По информации полиции, в ночь на 1 августа российские войска в очередной раз нанесли вражеские удары по Киевской области.
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В частности, в Бучанском районе повреждены складские помещения предприятия и жилищная застройка.
В результате атаки пострадали три человека: женщина 1981 года рождения и двое мужчин, один из них — 2005 года рождения. Им оказали медицинскую помощь.
В Вышгородском районе загорелся лесной настил. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Кроме того, повреждены частный дом и автомобиль.
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Фото: ДСНС
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