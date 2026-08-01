Російські війська атакували територію маркетплейсу у Броварах, внаслідок чого загинула одна людина та постраждали ще шестеро. Судячи з оприлюднених фото, йдеться про компанію Розетка.

Про це повідомляють Київська обласна прокуратура та глава облдержадміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи у Броварах: атака на маркетплейс Розетка

За інформацією прокуратури, близько 11:28 внаслідок атаки російського реактивного безпілотного літального апарата у Броварах по території маркетплейсу загинув 61-річний чоловік.

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Через удар дрона шестеро людей дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами. Інші люди після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Хоча у повідомленні прокуратури не зазначається, який саме маркетплейс атакували дрони, проте на фотографіях із згорілими автомобілями можна побачити, що йдеться саме про Розетку.

За даними Київської облпрокуратури, пошкоджено 13 транспортних засобів.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

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