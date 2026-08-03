Взрывы в Одесской области прогремели днем 3 августа, когда враг атаковал регион ударными дронами.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области: что известно

Перед тем как раздались взрывы в Одесской области, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных дронов в сторону этого региона.

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Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские войска атаковали транспортную инфраструктуру региона.

По его словам, в результате взрывов в Одесской области 3 августа произошло возгорание на территории одного из объектов.

Предварительно известно о шести пострадавших. Троих человек госпитализировали, еще троим оказали медицинскую помощь на месте.

Работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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