Взрывы в Одесской области: Россия атаковала транспортную инфраструктуру, есть пострадавшие
Взрывы в Одесской области прогремели днем 3 августа, когда враг атаковал регион ударными дронами.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одесской области: что известно
Перед тем как раздались взрывы в Одесской области, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных дронов в сторону этого региона.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские войска атаковали транспортную инфраструктуру региона.
По его словам, в результате взрывов в Одесской области 3 августа произошло возгорание на территории одного из объектов.
Предварительно известно о шести пострадавших. Троих человек госпитализировали, еще троим оказали медицинскую помощь на месте.
Работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий российской атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.