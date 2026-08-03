Украинские военные сорвали продвижение российских оккупантов на Славянском направлении, успешно проведя контратаку в районе Рай-Александровки.

Тем временем в России после ночной атаки дронов загорелся один из крупнейших логистических центров Wildberries, а в Белгороде горело здание университета, где, по данным открытых источников, разрабатывали и тестировали беспилотные системы.

Об этих и других событиях ночи и утра 3 августа — читайте в дайджесте.

Сейчас смотрят

Последствия ночной атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 3 августа российские войска более десяти раз атаковали два района Днепропетровской области ударными дронами.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Из-за обстрелов в частных домах возникли пожары.

Утром 3 августа в Днепре россияне повредили многоквартирный дом.

По данным областных властей, погибших и пострадавших нет.

Ночью силы противовоздушной обороны сбили пять российских дронов над Днепропетровской областью.

Контратака ВСУ сорвала наступление РФ на Славянском направлении

По оценке Института изучения войны (ISW), российские войска 1 и 2 августа не добились подтвержденных успехов ни на Славянском, ни на Константиновском направлениях.

В качестве одной из причин называют успешную контратаку украинских военных в районе Рай-Александровки к востоку от Славянска.

В то же время оккупанты продолжают активно применять управляемые авиабомбы, пытаясь разрушить инфраструктуру и ослабить украинскую оборону перед возможными новыми штурмами.

На Константиновском направлении ISW также не подтвердил заявления российских военных блогеров о якобы продвижении армии РФ. По данным украинских военных, оккупанты по-прежнему проникают в город небольшими штурмовыми группами и прячутся в подвалах и разрушенных зданиях.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries в РФ

Ночью после атаки дронов загорелся один из крупнейших логистических центров Wildberries во Владимирской области России.

По данным губернатора региона, под удар попал складской комплекс в Собинском округе. На территории возник масштабный пожар, зафиксированы повреждения зданий, а персонал объекта был эвакуирован.

В Wildberries подтвердили возгорание и сообщили, что временно перенаправили все логистические операции на другие склады.

Логистический центр площадью более 171,9 тыс. кв. м — один из крупнейших в сети компании и обеспечивает распределение товаров между Московским регионом, центральной, северо-западной и северной частями европейской территории России.

Удар по Белгородскому технологическому университету

После ночной атаки дронов в Белгороде загорелось здание Белгородского государственного технологического университета.

По информации российских и OSINT-источников, в этом вузе разрабатывали автоматизированные системы управления дронами на базе российских микропроцессоров. Формально проект позиционировался как гражданский, но местные жители утверждают, что на территории университета также собирали и тестировали БпЛА.

Кроме того, летом 2026 года университет открыл набор школьников на специальные курсы по проектированию беспилотных авиационных систем.

Официальные власти Белгородской области не комментировали последствия удара именно по университету, но в течение ночи неоднократно сообщали об угрозе атак беспилотников.

Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду у границы

В Беларуси начали формировать новую десантно-штурмовую бригаду, которую планируют разместить недалеко от Гомеля — примерно в 40 км от украинской границы.

Командующий Силами специальных операций ВС Беларуси Александр Илюкевич сообщил, что на данный момент уже сформирован один батальон, а до конца года планируют создать еще один. Также продолжается комплектование артиллерийских, противовоздушных, разведывательных и других подразделений боевого обеспечения.

Официальный Минск не объясняет, для каких именно задач создается новое военное соединение. В то же время украинские военные ранее не исключали возможности использования территории Беларуси как одного из направлений потенциальной новой российской наступательной операции против Украины.

В Европе обеспокоены будущим Коалиции желающих

Коалиция желающих, созданная для долгосрочной поддержки Украины и подготовки возможных гарантий безопасности, может столкнуться с серьезными трудностями из-за смены политического руководства в ведущих европейских странах.

Одного из ключевых архитекторов этого формата Европа уже потеряла после отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Его преемник Энди Бернем пытается показать, что британский курс останется прежним. Первую встречу с иностранным лидером на новой должности он провел именно с Владимиром Зеленским, приняв президента Украины в Портсмуте.

Впрочем, больше всего беспокойства вызывает предстоящая смена власти во Франции. Эммануэль Макрон не сможет в третий раз подряд баллотироваться в президенты, а позиции его потенциальных преемников по Украине, России и НАТО могут существенно отличаться от нынешней политики Парижа.

The Telegraph называет одной из главных претенденток на президентство Марин Ле Пен. Раньше она выступала за выход Франции из интегрированного военного командования НАТО, отмену санкций против России и урегулирование войны на условиях, выгодных Москве.

Ее оппонент из левого политического лагеря Жан-Люк Меланшон, по информации издания, занимает еще более радикальную позицию и выступает за полный выход Франции из НАТО.

Самым очевидным кандидатом на роль нового лидера европейской поддержки Украины называют канцлера Германии Фридриха Мерца. Германия проводит масштабное перевооружение Бундесвера и обладает необходимыми экономическими возможностями, однако сам канцлер сталкивается с внутриполитическими ограничениями.

Польша и Италия пока тоже не рассматриваются как страны, готовые быстро возглавить Коалицию желающих. Дональд Туск и Джорджа Мелони ранее заявляли, что не планируют отправлять свои войска в Украину. К тому же предстоящие выборы в обеих странах ограничат возможности их правительств принимать рискованные внешнеполитические решения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.