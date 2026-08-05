Ночью Россия нанесла массированный ракетный удар по производственной и логистической инфраструктуре компании Эпицентр. На местах ударов произошли пожары, известно об одном погибшем и трех пострадавших.

О последствиях атаки сообщили в компании.

Атака на Эпицентры 5 августа

По информации Эпицентра, в Киеве полностью сгорел логистический центр по улице Вискозной, который был одним из ключевых узлов логистической сети компании.

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Еще один удар россияне нанесли по логистически-производственному комплексу в Калиновке. Там погиб работник предприятия, трое его коллег получили ранения. Они находятся в больнице.

Кроме того, в результате прямых ракетных ударов полностью уничтожены два больших складских комплекса. Одна из ракет также попала в завод Epicentr Ceramic Corporation, который производил керамическую плитку. В компании отметили, что взрыв практически разрушил предприятие, сделав дальнейшую работу завода невозможной.

Также возле логистического комплекса выгорело около 20 автомобилей сотрудников.

Из-за разрушения производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation полностью остановлено. Чтобы избежать дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, компания планирует временно перенести производство на два своих предприятия за рубежом. Параллельно идет подготовка к запуску производства еще на одном заводе в Украине.

По предварительным оценкам, восстановление уничтоженных производственных мощностей будет продолжаться не менее полутора лет, однако в компании предполагают, что этот процесс может занять около двух лет.

В Эпицентре подчеркнули, что окончательный размер нанесенного ущерба пока определить невозможно. Там подчеркнули, что удар был направлен не только против отдельной компании, но и украинского производства, логистики, рабочих мест и экономической устойчивости страны.

26 июля РФ нанесла удар по Кривому Рогу, в результате чего возник масштабный пожар в строительном гипермаркете Эпицентр.

20 июля в результате вражеской атаки на Сумы вспыхнул масштабный пожар на территории торгового центра. Судя по обнародованному ОВА видео, речь идет об Эпицентре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Эпицентр

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