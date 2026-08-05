В результате массированной российской атаки в ночь на 5 августа в Киевской области погибли восемь человек. Тела обнаружили вблизи железнодорожной станции Квитнева в Броварском районе.

Об этом сообщил глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун.

Атака на станцию ​​Квитнева

По его словам, трагедия произошла из-за того, что поезд немного задержался и люди не успели сесть. В то же время чиновник уточнил, что эта информация еще требует окончательного выяснения.

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Российские удары повредили еще пять локаций в Броварском районе. Среди них – объекты логистической инфраструктуры.

Пока известно о восьми погибших. Еще относительно трех человек информация уточняется. Около 12 госпитализированы в больницы.

В Укрзализныце сообщили, что после ночной комбинированной атаки продолжаются аварийно-восстановительные работы на поврежденной логистической инфраструктуре Броварского района. О возобновлении движения поездов обещают сообщить дополнительно.

В компании подтвердили, что погибших обнаружили на территории железнодорожной платформы вблизи атакованных логистических центров.

Также в Укрзализныце отметили, что во время массированной атаки движение поездов и работу станций временно останавливали, а пассажиров и персонал эвакуировали в безопасные места.

Железнодорожники продолжают работать в особом режиме и предупреждают о возможных изменениях в графике движения поездов из-за последствий обстрелов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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