Утром 26 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, в результате чего возник масштабный пожар в строительном гипермаркете Эпицентр.

Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и Украинский совет торговых центров.

Удар по Эпицентру в Кривом Роге 26 июля

По словам Николая Лукашука, под удар попал единственный Эпицентр в Кривом Роге. Над зданием после попадания поднялся густой столб черного дыма, а пожар охватил значительную площадь торгового комплекса. Данные о пострадавших уточняются.

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Глава облсовета подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения это уже третий гипермаркет сети Эпицентр на Днепропетровщине, который был уничтожен или серьезно поврежден российскими ударами.

Ранее российские войска уничтожили гипермаркет в Никополе, где пожар охватил более 4 тыс. кв. м. Еще один объект сети был полностью разрушен ракетным ударом в Каменском – тогда огонь уничтожил более 11 тыс. кв. м торговых площадей.

Криворожский гипермаркет Эпицентр работал почти 19 лет — с декабря 2007 года. Предприятие обеспечивало работой около 400 человек и являлось одним из крупных налогоплательщиков в местный и областной бюджеты.

В своем обращении Лукашук подчеркнул, что строительный гипермаркет не военный объект и не имеет никакого отношения к оборонному производству.

— В строительном гипермаркете нет военного производства. Там кассы, краска, плитка, обои и люди, приехавшие в выходной купить что-нибудь для дома. Именно с этим Россия сегодня “воюет” в Кривом Роге, — отметил он.

По данным Украинского совета торговых центров, в ночь на 20 июля российские дроны атаковали еще один торговый центр сети – в Сумах. К счастью, обошлось без погибших.

По данным Украинского совета торговых центров, после удара по Кривому Рогу количество полностью уничтоженных российскими атаками торговых центров сети Эпицентр достигло десяти. Еще один объект остается на временно оккупированной территории Украины, а по меньшей мере 14 гипермаркетов компании получили повреждения в результате боевых действий.

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