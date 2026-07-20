В понедельник вечером, 20 июля, прогремели взрывы в Сумах. Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по жилому сектору города.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров и Сумской городской совет.

Взрывы в Сумах сегодня, 20 июля: последствия

Взрывы в Сумах раздались около 21:00. Зафиксировано попадание дрона рядом с многоэтажным жилым домом в Заречном районе города. В результате этого он получил повреждения, вспыхнул пожар.

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По предварительным данным, враг применил реактивный беспилотник.

В данный момент известно о трех пострадавших в результате удара российского дрона по Сумам: это женщина и двое детей.

Один ребенок был госпитализирован, информация о его состоянии уточняется. В то же время, женщине и второму ребенку медики оказали помощь без госпитализации.

На месте удара идет ликвидация последствий. В то же время, в ОВА предупреждают об угрозе повторных атак. В связи с этим местных жителей призывают находиться в безопасных местах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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