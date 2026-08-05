Вночі Росія завдала масованого ракетного удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії Епіцентр. На місцях ударів сталися пожежі, відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

Про наслідки атаки повідомили в компанії.

Атака на Епіцентри 5 серпня

За інформацією Епіцентру, у Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, який був одним із ключових вузлів логістичної мережі компанії.

Зараз дивляться

Ще одного удару росіяни завдали по логістично-виробничому комплексу в Калинівці. Там загинув працівник підприємства, троє його колег дістали поранення. Вони у лікарні.

Крім того, внаслідок прямих ракетних ударів повністю знищено два великі складські комплекси. Одна з ракет також поцілила у завод Epicentr Ceramic Corporation, який виробляв керамічну плитку. У компанії зазначили, що вибух практично зруйнував підприємство, зробивши подальшу роботу заводу неможливою.

Також біля логістичного комплексу вигоріли близько 20 автівок співробітників.

Через руйнування виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation повністю зупинено. Щоб уникнути дефіциту продукції та забезпечити безперервність постачань, компанія планує тимчасово перенести виробництво на два свої підприємства за кордоном. Паралельно триває підготовка до запуску виробництва ще на одному заводі в Україні.

За попередніми оцінками, відновлення знищених виробничих потужностей триватиме щонайменше півтора року, однак у компанії припускають, що цей процес може зайняти близько двох років.

У Епіцентрі наголосили, що остаточний розмір завданих збитків поки визначити неможливо. Там підкреслили, що удар був спрямований не лише проти окремої компанії, а й проти українського виробництва, логістики, робочих місць та економічної стійкості країни.

26 липня РФ завдала удару по Кривому Рогу, внаслідок чого виникла масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті Епіцентр.

20 липня внаслідок ворожої атаки на Суми спалахнула масштабна пожежа на території торговельного центру. Судячи з оприлюдненого ОВА відео, йдеться про Епіцентр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Епіцентр

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.