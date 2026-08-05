РФ ударила по критической инфраструктуре Чугуева: более 13 тыс. абонентов без света
В результате российской атаки на объект критической инфраструктуры в Чугуеве Харьковской области более 13 тыс. абонентов остались без электричества.
Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.
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Около 02:30 в Чугуеве раздался взрыв, после которого часть города осталась без электричества.
Позже мэр Галина Минаева уточнила, что российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры.
В результате атаки без электричества остались около 13 300 абонентов.
По словам Минаевой, аварийные службы уже работают над возобновлением электроснабжения. Ориентировочно завершить ремонтные работы планируется в ближайшее время.
Местные власти отмечают, что все необходимые меры для скорейшего возвращения света в Чугуеве уже принимаются.
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