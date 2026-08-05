В результате российской атаки на объект критической инфраструктуры в Чугуеве Харьковской области более 13 тыс. абонентов остались без электричества.

Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.

В Чугуеве 5 августа нет света: что известно

Около 02:30 в Чугуеве раздался взрыв, после которого часть города осталась без электричества.

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Позже мэр Галина Минаева уточнила, что российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры.

В результате атаки без электричества остались около 13 300 абонентов.

По словам Минаевой, аварийные службы уже работают над возобновлением электроснабжения. Ориентировочно завершить ремонтные работы планируется в ближайшее время.

Местные власти отмечают, что все необходимые меры для скорейшего возвращения света в Чугуеве уже принимаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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