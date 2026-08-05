Унаслідок російської атаки на об’єкт критичної інфраструктури в Чугуєві Харківської області понад 13 тис. абонентів залишилися без електропостачання.

Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Немає світла в Чугуєві 5 серпня: що відомо

Близько 02:30 пролунав вибух у Чугуєві, після якого частина міста залишилася без електропостачання.

Зараз дивляться

Згодом міський голова Галина Мінаєва уточнила, що російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки без електроенергії залишилися близько 13 300 абонентів.

За словами Мінаєвої, аварійні служби вже працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовно завершити ремонтні роботи планують найближчим часом.

Місцева влада зазначає, що всі необхідні заходи для якнайшвидшого повернення світла в Чугуєві уже вживаються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.