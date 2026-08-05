Взрывы в Киевской области прогремели после предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе баллистических ракет и ударных БпЛА. Вражеская атака унесла жизни 14 человек.

Об этом сообщили начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и представители ГСЧС Украины.

Взрывы в Киевской области: что известно

По данным ГСЧС, спасатели продолжают работать на четырех объектах в Броварском районе, на двух — в Бучанском и на одном — в Фастовском.

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В Броварском районе в результате российских ударов возникли масштабные пожары в складских зданиях в Броварах, поселке Великая Димерка, а также в селах Квитневое и Перемога.

В Фастовском районе на территории одного из предприятий спасатели потушили пожар в транспортных средствах.

В Бучанском районе продолжается тушение пожара в складском здании в селе Чайки. В то же время в Софиевской Борщаговке спасатели уже потушили возгорание на территории логистического предприятия.

По последним данным, в результате ночной российской атаки на Киевскую область погибли 14 человек, еще 27 получили ранения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Воздушная тревога в области продолжается. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российского обстрела в условиях повышенной опасности, ведь сохраняется риск повторных вражеских ударов.

Изменения в движении поездов в Киевской области после ночной атаки

Из-за последствий ночной российской атаки на Киевскую область 5 августа Укрзализныця ввела временные изменения в движении пригородных поездов в Киевской области.

По информации перевозчика, после удара по логистической инфраструктуре в Броварском районе продолжаются работы оперативных служб и восстановление поврежденных объектов. Также сообщается, что на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров нашли погибших.

Во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работу станций временно приостановили. Персонал станций и пассажиров эвакуировали в укрытия.

Сейчас ряд пригородных поездов в Киев и из Киева ходит с задержками от одного до 2,5 часов. В частности, изменения коснулись поездов:

№6903 Нежин — Киев-Пассажирский;

№893 Конотоп — Киев;

№6911 Нежин — Киев-Пассажирский;

№6902 Киев-Волынский — Нежин;

№6906 Киев — Нежин.

Кроме того, некоторые поезда по маршруту Нежин — Киев временно едут через Бровары или выведены из расписания.

Временные изменения также действуют на Коростенском направлении. Рейс №6610 Коростен — Борщаговка сегодня не будет ходить, а поезд №6604 Тетерев — Святошин отправился с задержкой более чем на час.

В Укрзализныце призвали пассажиров следить за объявлениями на вокзалах и станциях и извинились за временные неудобства.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 624-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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