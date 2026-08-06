В 2026 году Преображение Господне приходится на четверг, 6 августа. Именно в этот день православные верующие будут праздновать один из 12 крупнейших христианских праздников.

В материале Фактов ICTV вы узнаете, почему изменилась дата празднования и что означает этот день для прихожан.

Преображение Господне 2026 — дата праздника

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины живет по новоюлианскому календарю. Соответственно, все не переходящие праздники стали отмечать на 13 дней раньше, чем по старому – юлианскому – стилю.

Сейчас смотрят

Именно поэтому в 2026 году Преображение Господне приходится на 6 августа, а не на 19-е, как было раньше.

Преображение Господне — история праздника

Преображение — это событие, описанное в Евангелии, когда Иисус Христос преобразился на горе Фавор перед тремя апостолами — Петром, Иаковом и Иоанном.

Его лицо засияло, одежда стала белой, как свет, и появились пророки Моисей и Илия.

— Это Сын Мой любимый. Его слушайте, — раздался голос с небес.

Этот праздник открывает верующим истину о божественной природе Христа и является призывом к духовному преображению каждого человека.

Преображение Господне 2026 — традиции и обычаи

В Украине праздник Преображения известен также как Яблочный Спас. Традиционно в этот день люди приносят в храмы овощи и фрукты нового урожая — яблоки, груши, виноград — для освящения. Эти плоды символизируют благодарность Богу за полученные дары.

Несмотря на то, что 6 августа приходится на период Успенского поста, в этот день разрешено есть рыбу, употреблять растительное масло и вино, но не мясо.

Не рекомендуется устраивать шумные развлечения, заниматься тяжелым трудом или ссориться – это время для молитвы, размышлений и благотворительности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.