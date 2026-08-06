Атака на Балаклію 6 серпня: РФ вдарила по приватному сектору, троє загиблих
Під час атаки на Балаклію Харківської області ударними безпілотниками загинули троє мирних жителів.
Про це повідомили начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов та представники ДСНС України.
Атака на Балаклію 6 серпня: що відомо
За словами начальника Балаклійської МВА, російські війська завдали двох ударів по приватному сектору міста.
Перший безпілотник влучив у приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа та частково зруйновано оселю. Другий удар стався поблизу ще одного приватного будинку.
У ДСНС уточнили, що через російську атаку загорілися два житлові будинки, також пошкоджено сусідні домоволодіння. Рятувальники ліквідували обидві пожежі.
На жаль, унаслідок російської атаки на Балаклію 6 серпня загинули троє людей. Під час першого влучання смертельні поранення дістала жінка. Друга атака забрала життя ще двох людей — чоловіка та жінки.
На місцях ворожих ударів працювали рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби.
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