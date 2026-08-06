Під час атаки на Балаклію Харківської області ударними безпілотниками загинули троє мирних жителів.

Про це повідомили начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов та представники ДСНС України.

Атака на Балаклію 6 серпня: що відомо

За словами начальника Балаклійської МВА, російські війська завдали двох ударів по приватному сектору міста.

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Перший безпілотник влучив у приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа та частково зруйновано оселю. Другий удар стався поблизу ще одного приватного будинку.

У ДСНС уточнили, що через російську атаку загорілися два житлові будинки, також пошкоджено сусідні домоволодіння. Рятувальники ліквідували обидві пожежі.

На жаль, унаслідок російської атаки на Балаклію 6 серпня загинули троє людей. Під час першого влучання смертельні поранення дістала жінка. Друга атака забрала життя ще двох людей — чоловіка та жінки.

На місцях ворожих ударів працювали рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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