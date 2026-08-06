Атака на вагон возле вокзала Лозовой: погибли работники Укрзализныци
Атака на станцию Лозовая в Харьковской области сегодня, 6 августа, привела к гибели двух и ранению еще трех сотрудников Укрзализныци.
Об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.
Атака на станцию Лозовая в Харьковской области: подробности
По словам Александра Перцовского, атаки на станцию Лозовая в Харьковской области привели к тому, что в настоящее время вокзал работает в условиях практически прифронтовой зоны. Там оборудованы два укрытия, а недавно дополнительно открыли еще одно.
По его словам, о повышенной опасности и эвакуации на объекте объявили заблаговременно.
Подробные обстоятельства российского удара и информацию о состоянии пострадавших пообещали сообщить позже.
Пресс-служба Укрзализныци уточнила, что в результате атаки РФ на станцию Лозовая повреждены здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав.
– В настоящее время движение поездов на станцию Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просим следить за индивидуальными уведомлениями в приложении, – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что в настоящее время продолжается детальное выяснение всех обстоятельств трагедии, чтобы установить, что именно помешало спасти жизни людей.
Напомним, предыдущая атака на станцию Лозовая в Харьковской области произошла 14 июня. Тогда она привела к повреждению локомотивов и травмированию двух железнодорожников.
А в январе из-за активности российских БПЛА Укрзализныця пересаживала людей на автобусы на участке Лозовая — Барвинково — Краматорск.