Атака на станцию Лозовая в Харьковской области сегодня, 6 августа, привела к гибели двух и ранению еще трех сотрудников Укрзализныци.

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.

Атака на станцию Лозовая в Харьковской области: подробности

По словам Александра Перцовского, атаки на станцию Лозовая в Харьковской области привели к тому, что в настоящее время вокзал работает в условиях практически прифронтовой зоны. Там оборудованы два укрытия, а недавно дополнительно открыли еще одно.

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По его словам, о повышенной опасности и эвакуации на объекте объявили заблаговременно.

Подробные обстоятельства российского удара и информацию о состоянии пострадавших пообещали сообщить позже.

Пресс-служба Укрзализныци уточнила, что в результате атаки РФ на станцию Лозовая повреждены здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав.

– В настоящее время движение поездов на станцию Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено. Пассажиров, которые сейчас направляются в Лозовую, просим следить за индивидуальными уведомлениями в приложении, – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в настоящее время продолжается детальное выяснение всех обстоятельств трагедии, чтобы установить, что именно помешало спасти жизни людей.

Напомним, предыдущая атака на станцию Лозовая в Харьковской области произошла 14 июня. Тогда она привела к повреждению локомотивов и травмированию двух железнодорожников.

А в январе из-за активности российских БПЛА Укрзализныця пересаживала людей на автобусы на участке Лозовая — Барвинково — Краматорск.

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