Через активність БпЛА: Укрзалізниця пересаджує людей на автобуси в кількох областях
- Укрзалізниця тимчасово пересаджує пасажирів на автобусні маршрути у прифронтових регіонах через безпекову ситуацію.
- Зміни стосуються напрямків у Харківській та Запорізькій областях.
У кількох близьких до фронту областях країни Укрзалізниця пересаджує людей на об’їзні автобусні маршрути.
УЗ пересаджує пасажирів на автобуси через дрони
У Харківській області на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ з міркувань безпеки пасажирів продовжують пересаджувати на автобуси з об’їзним маршрутом.
У Запорізькій області моніторинговий центр Укрзалізниці фіксує активність БпЛА у безпосередній близькості до інфраструктури УЗ на шляху курсування потягів.
Через це до 09:00 1 лютого рух Запоріжжя-Дніпро і зворотно буде здійснюватися автобусними трансферами.
Інформація буде оновлюватись.
За минулу добу такими трансферами було перевезено понад 2,2 тис. пасажирів.
– Автобуси для цих рейсів вдалося оперативно забезпечити завдяки злагодженій роботі Укрзалізниці (зокрема Придніпровської філії) та Запорізької й Дніпропетровської обласних військових адміністрацій. Працівники вокзалів Дніпро-Головний та Запоріжжя-1 організували безперешкодний перехід пасажирів від поїздів безпосередньо до автобусів та посадку, – йдеться у повідомленні.
Моніторингові групи УЗ фіксують активність БпЛА на шляху прямування поїздів до Сум. Там роблять вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Рух зберігається, контроль посилено.