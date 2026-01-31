У кількох близьких до фронту областях країни Укрзалізниця пересаджує людей на об’їзні автобусні маршрути.

УЗ пересаджує пасажирів на автобуси через дрони

У Харківській області на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ з міркувань безпеки пасажирів продовжують пересаджувати на автобуси з об’їзним маршрутом.

У Запорізькій області моніторинговий центр Укрзалізниці фіксує активність БпЛА у безпосередній близькості до інфраструктури УЗ на шляху курсування потягів.

Через це до 09:00 1 лютого рух Запоріжжя-Дніпро і зворотно буде здійснюватися автобусними трансферами.

Інформація буде оновлюватись.

За минулу добу такими трансферами було перевезено понад 2,2 тис. пасажирів.

– Автобуси для цих рейсів вдалося оперативно забезпечити завдяки злагодженій роботі Укрзалізниці (зокрема Придніпровської філії) та Запорізької й Дніпропетровської обласних військових адміністрацій. Працівники вокзалів Дніпро-Головний та Запоріжжя-1 організували безперешкодний перехід пасажирів від поїздів безпосередньо до автобусів та посадку, – йдеться у повідомленні.

Моніторингові групи УЗ фіксують активність БпЛА на шляху прямування поїздів до Сум. Там роблять вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Рух зберігається, контроль посилено.

Джерело : Укрзалізниця

