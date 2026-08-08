В результате ночной атаки РФ раздались взрывы в Киеве. В двух районах столицы возникли пожары. По состоянию на 05.45 известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщили в ГСЧС и Киевской городской военной администрации (КГВА).

Взрывы в Киеве сегодня, 8 августа: что известно

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​около 03:00 из-за применения российскими войсками баллистических ракет.

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Как сообщили в ГСЧС, пожары произошли в Голосеевском и Оболонском районах.

В Голосеевском районе загорелись гаражи в двух отдельных ячейках. Общая площадь пожара составила около 1000 кв. м. Также возник пожар в нежилом здании, где хранился картон.

Оба возгорания локализовали. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать огонь.

В Оболонском районе произошло возгорание на территории предприятия. Пожар уже был ликвидирован. По данным КГВА, там также горели резервуары с топливом.

В 10.00 в КГВА сообщили, что во время ликвидации последствий вражеской атаки обнаружили тело человека.

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ночной атаки на Киев.

5 августа россияне атаковали Киев баллистикой. Пострадали по меньшей мере 26 человек, еще один, к сожалению, погиб.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ДСНС

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