Ночные взрывы в Киеве: в двух районах вспыхнули пожары, есть жертва и пострадавшие
- Взрывы в Киеве раздались ночью после атаки РФ баллистическими ракетами.
- В Голосеевском районе горели гаражи и нежилое здание.
- В Оболонском районе загорелись резервуары с топливом на территории предприятия.
В результате ночной атаки РФ раздались взрывы в Киеве. В двух районах столицы возникли пожары. По состоянию на 05.45 известно о четырех пострадавших.
Об этом сообщили в ГСЧС и Киевской городской военной администрации (КГВА).
Взрывы в Киеве сегодня, 8 августа: что известно
Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 03:00 из-за применения российскими войсками баллистических ракет.
Как сообщили в ГСЧС, пожары произошли в Голосеевском и Оболонском районах.
В Голосеевском районе загорелись гаражи в двух отдельных ячейках. Общая площадь пожара составила около 1000 кв. м. Также возник пожар в нежилом здании, где хранился картон.
Оба возгорания локализовали. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать огонь.
В Оболонском районе произошло возгорание на территории предприятия. Пожар уже был ликвидирован. По данным КГВА, там также горели резервуары с топливом.
В 10.00 в КГВА сообщили, что во время ликвидации последствий вражеской атаки обнаружили тело человека.
Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ночной атаки на Киев.
5 августа россияне атаковали Киев баллистикой. Пострадали по меньшей мере 26 человек, еще один, к сожалению, погиб.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 627-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.