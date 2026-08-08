Внаслідок нічної атаки РФ пролунали вибухи у Києві. У двох районах столиці виникли пожежі. Станом на 05:45 відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС та Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Вибухи у Києві сьогодні, 8 серпня: що відомо

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 03:00 через застосування російськими військами балістичних ракет.

Зараз дивляться

Як повідомили у ДСНС, пожежі сталися у Голосіївському та Оболонському районах.

У Голосіївському районі загорілися гаражі у двох окремих осередках. Загальна площа пожежі становила близько 1 000 кв. м. Також виникла пожежа у нежитловій будівлі, де зберігався картон.

Обидва займання локалізували. Зараз рятувальники намагаються ліквідувати вогонь.

В Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства. Пожежу вже ліквідували. За даними КМВА, там також горіли резервуари з пальним.

О 10:00 у КМВА повідомили, що під час ліквідації наслідків ворожої атаки виявили тіло людини.

Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки на Київ.

5 серпня росіяни атакували Київ балістикою. Постраждало щонайменше 26 людей, ще одна, на жаль, загинула.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.