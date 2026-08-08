Нічні вибухи в Києві: у двох районах спалахнули пожежі, є жертва та постраждалі
- Вибухи у Києві пролунали вночі після атаки РФ балістичними ракетами.
- У Голосіївському районі горіли гаражі та нежитлова будівля.
- В Оболонському районі загорілися резервуари з пальним на території підприємства.
Внаслідок нічної атаки РФ пролунали вибухи у Києві. У двох районах столиці виникли пожежі. Станом на 05:45 відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомили у ДСНС та Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Вибухи у Києві сьогодні, 8 серпня: що відомо
Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 03:00 через застосування російськими військами балістичних ракет.
Як повідомили у ДСНС, пожежі сталися у Голосіївському та Оболонському районах.
У Голосіївському районі загорілися гаражі у двох окремих осередках. Загальна площа пожежі становила близько 1 000 кв. м. Також виникла пожежа у нежитловій будівлі, де зберігався картон.
Обидва займання локалізували. Зараз рятувальники намагаються ліквідувати вогонь.
В Оболонському районі сталося загоряння на території підприємства. Пожежу вже ліквідували. За даними КМВА, там також горіли резервуари з пальним.
О 10:00 у КМВА повідомили, що під час ліквідації наслідків ворожої атаки виявили тіло людини.
Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки на Київ.
5 серпня росіяни атакували Київ балістикою. Постраждало щонайменше 26 людей, ще одна, на жаль, загинула.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.